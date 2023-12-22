Трем авиакомпаниям из бюджета Петербурга выделят более 30 млн рублей субсидий

Субсидии получат ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии", ООО "Авиакомпания "Икар" и АО "Ред Вингс".

Из петербургского бюджета три авиакомпании получат субсидии на региональные перевозки. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 31 мая.

По результатам конкурсного отбора, проведенного в апреле 2024 года городским комитетом по транспорту, в рамках государственной финансовой поддержки организаций воздушного транспорта будет выделено более 30,7 млн рублей трем авиаперевозчикам: ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии", ООО "Авиакомпания "Икар" и АО "Ред Вингс". В ближайшее время с компаниями заключат соответствующие соглашения. В числе субсидируемых маршрутов – Петербург — Апатиты, Петербург — Иваново, Петербург — Магас.

Всего в этом году предусмотрено 168,1 млн рублей на субсидирование региональных воздушных перевозок. Работа по предоставлению выплат организациям воздушного транспорта ведется ведомством каждый год.

В 2023 году авиасубсидии предоставили ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" (42,6 млн рублей), АО "Авиакомпания АЗИМУТ" (2,9 млн рублей), ООО "Авиакомпания "Икар" (27,8 млн рублей) и ООО "Северный ветер" (7 млн рублей).

Субсидирование авиакомпаний осуществляется в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Санкт‑Петербурга", утвержденной постановлением городского правительства от 30.06.2014 №552. Цель – осуществление государственной финансовой поддержки авиаперевозчиков и возмещение им недополученных доходов, возникших в отчетном периоде в связи с оказанием услуг по авиаперевозке, или затрат по обеспечению перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам рейсами, выполненными дочерними обществами авиаперевозчиков. Пресс-служба Смольного

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)