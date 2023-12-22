Негосударственные театры Петербурга получат 101,9 млн рублей

Комитет по культуре подвел итоги конкурса на предоставление субсидий частным театрам на постановку и показ спектаклей.

Из городского бюджета 23 негосударственных театра Петербурга получат 101,9 млн рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Комитет по культуре подвел итоги конкурса на предоставление субсидий частным театрам на постановку и показ спектаклей. Культурные учреждения Петербурга смогут представить премьеры, оплатить аренду помещений и оборудования, выплатить заработную плату и гонорары постановщикам, изготовить костюмы и реквизит.

Субсидии получат театры Karlsson Haus, "Кукольный формат" (КУКФО), Городской театр, Центр поддержки культуры и искусства "Движение в сторону неизведанного", открытый общественный театр "Родом из Блокады", театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова и другие.

Петербург – единственный регион, где таким коллективам на конкурсной основе предоставляются субсидии из городского бюджета. Борис Пиотровский, губернатор Петербурга

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