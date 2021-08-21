Субсидии из бюджета Петербурга получат еще две авиакомпании

Речь идет о перевозчиках "Северный ветер" и "Икар".

По итогам конкурса, проведенного в августе 2023 среди авиакомпаний, Комитет по транспорту Петербурга выделит двум перевозчикам субсидии на сумму 25,1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 11 сентября.

Речь идет о "Северном ветре" и "Икаре" на маршрутах Петербург — Иваново, Петербург — Ярославль и Петербург — Магас. В ближайшее время с компаниями заключат соотвествующие соглашения.

Напомним, что работа по предоставлению выплат организациям воздушного транспорта ведется ежегодно. Целью программы являются финансовая поддержка перевозчиков и возмещение им недополученных доходов на определенных направлениях.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге субсидии на возмещение затрат по кредитам получит малый и средний бизнес.

Фото: Piter.TV