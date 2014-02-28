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Смольный выделил более 8 млн на содержание бездомных животных в частных приютах
Сегодня, 15:58
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Смольный выделил более 8 млн на содержание бездомных животных в частных приютах

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Впервые будет оказана бюджетная поддержка приютов для животных-инвалидов.

В субботу, 21 августа, стало известно, что некоммерческие организации, содержащие животных без владельцев, получат 8,3 млн рублей из городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, приютам выделили субсидии на компенсацию коммунальных услуг в размере 4,1 миллиона рублей. Также дополнительно выделены 8,3 миллиона рублей на предоставление субсидий на содержание бездомных животных, включая животных-инвалидов.

Выделенные средства пойдут на покупку устройств, оборудования для кошек и собак. Кроме этого, помощь будет предоставлена балтийским кольчатым нерпам, балтийским серым тюленям и ладожским кольчатым нерпам. Впервые будет оказана бюджетная поддержка приютов для животных-инвалидов.

Ранее петербурженка судилась с ветеринарной клиникой из-за дважды неправильно поставленного диагноза.

Фото: pixabay

Теги: бюджетные субсидии, животные-инвалиды, приюты для собак и кошек
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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