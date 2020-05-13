Приюты для собак и кошек появятся в трёх районах Петербурга

Приюты построят в Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском районах.

За текущий год в Петербурге планируют построить три приюта для кошек и собак, сообщили в Смольном.

Управление ветеринарии вместе с сотрудниками по строительству уже разработали проекты приютов для 200 собак и 100 кошек. Приюты появятся в Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском районах. По поручению вице-губернатора Олега Эргашева, в короткие сроки будут определены конкретные участки, на которых расположат приюты. Чиновник заявил, что проблема размещения четвероногих постояльцев в приютах стоит особенно остро: необходимых действий ждут не только зоозащитные организации, но также новое законодательство в области ответственного обращения с животными.

На данный момент в Петербурге действуют 17 частных приютов, в девяти из них проживают около 1300 собак и 1000 кошек.

Ранее мы писали, что приют для бездомных собак в Ломоносовском районе получит участок.

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