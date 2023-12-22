В 2024 году на поддержку городских приютов Петербург выделит почти 5 млн рублей

В петербургских приютах содержатся более 1300 собак и столько же кошек.

В 2024 году Петербург продолжит выделять бюджетные средства на поддержку приютов для животных. Порядок предоставления субсидий утвержден на рабочем совещании с городским правительством губернатором Александром Бегловым 26 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

На этот год объем средств составит 4 млн 890 тыс. 300 рублей. Они пойдут на погашение части затрат приютов на электроэнергию, отопление, водоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов.

Петербург всегда отличался особым отношением к домашним животным, которые остались без владельцев. Предоставление субсидий приютам – это только часть заботы о них. Нам необходимо расширять взаимодействие с общественными организациями и волонтерами, которые ищут животным новых владельцев, организуют лечение. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В прошлом году Петербург помогал 5 приютам, а в этом – уже 14. В них содержатся более 1300 собак и столько же кошек. Это отказные, потерявшиеся, подкинутые в приют и брошенные на улицах, животные.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)