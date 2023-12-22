В Ленобласти будут штрафовать хозяев незарегистрированных домашних животных

Новый закон может коснуться тысяч владельцем домашних питомцев.

На 42-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области, которое прошло 31 января, был рассмотрен законопроект, предполагающий внесение поправок в 2.2 областного закона "Об административных правонарушениях". Инициатива предполагает введение административной ответственности за неисполнение обязательной регистрации домашних животных в ветеринарном учреждении в установленные сроки.

Депутат от фракции "Единая Россия" Олег Петров обратился к участникам заседания с призывом поддержать законопроект в первом чтении, подчеркнув его значимость. Он также отметил, что отсутствие порядка регистрации животных является результатом неготовности правительства к принятию закона.

Очень долго мы рассматривали то, что нет порядка, но это еще раз говорит о том, что когда мы принимаем законы, то правительство должно уже к принятию закона подготовить и порядок, что все животные должны быть учтены. Этот закон мы с вами уже приняли. Поэтому у правительства сегодня есть все возможности принять этот порядок, но нет закона о наказании, если кто-то не исполнит данный законопроект Олег Петров, депутат ЗакС Ленобласти

Как уточняется, ко второму чтению управление ветеринарии Ленобласти намерено согласовать порядок обязательной регистрации домашних животных с правительством региона.

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Фото: Kandinsky 3.0