Весной впервые в Петербурге будут работать детские лагеря на базе школ

Реализуют более 2 тыс. путевок.

Впервые в Петербурге 44 лагеря на базе школ будут работать в период весенних каникул. Об этом заявила начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи городского комитета по образованию Валентина Иванова в ходе пресс-конференции ТАСС 31 января.

Реализуют более 2 тыс. путевок. Всего в 2024 году на всю оздоровительную кампанию власти Петербурга предоставили порядка 160 тыс. путевок, из них 9 тыс. предусмотрены на весну.

Прием заявок на получение путевок в детские лагеря стартует с 1 февраля. В этом году школьники города смогут отдохнуть в организациях 13 субъектов России. Добавились лагеря из Ярославской, Ростовской и Самарской областей.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный выделил 45 млн рублей на путевки в зимние детские лагеря.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "ЦОО "Молодежный"