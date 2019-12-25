В Госдуме призвали закрыть все нелегальные детские лагеря

Леонид Слуцкий напомнил о трагедиях, которые произошли из-за недосмотра вожатых.

Депутаты от ЛДПР призывают провести федеральную проверку деятельности детских лагерей и закрыть все учреждения, которые не входят в официальные региональные реестры организаций отдыха детей и их оздоровления. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства ТАСС сделал глава политической партии Леонид Слуцкий. Парламентарий заметил, что несколько лет назад в части субъектов страны произошли трагические случаи в отношении детей из-за недосмотра и безответственного отношения вожатых.

Сегодня ситуация значительно лучше, и печальных новостей с детского отдыха практически нет. Но власти по-прежнему то здесь, то там обнаруживают нелегальные лагеря. Леонид Слуцкий, депутат от ЛДПР

По словам политика, в прошлом году было зафиксировано десять случаев работы нелегальных детских лагерей. В ЛДПР уверены, что на самом деле в стране работает гораздо больше подобных объектов. Депутаты напомнили, что нелегальные организации не проходят аттестацию, функционируют без соблюдения стандартов, что подвергает несовершеннолетних граждан риску, начиная от плохого питания заканчивая отсутствием медицинского персонала.

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Фото: Piter.tv