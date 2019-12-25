В Госдуме предложили создать раздел благотворительных сборов на Госуслугах

Депутаты рассказали о необходимости расширить функционал онлайн-портала.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Анна Скрозникова, а также заместитель главы фракции Сардана Авксентьева направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на едином портале "Госуслуги" специальный раздел, посвященный гуманитарной помощи,По предложению парламентарием, там будут размещаться верифицированные сборы от проверенных благотворительных организаций. Соответствующий текст документа есть у журналистов. Политики указали на высокую активность граждан по оказанию помощи семьям мобилизованных солдат, а также пострадавшим, раненым, беженцам и другим категориям. Депутаты видят острую нехватку механизмов предотвращения мошеннических схем, а также использования эффективной правоприменительной практики в части профилактики нарушений, контроля за расходованием денежных средств и защиты добросовестных участников благотворительных проектов.

Просим вас рассмотреть возможность создания на портале "Госуслуги" специального раздела, посвященного гуманитарной помощи, в рамках которого будут размещаться верифицированные сборы от проверенных благотворительных организаций и сообществ. текст документа

В законодательном органе предлагается предусмотреть для пользователей сайта возможность перечислять средства адресно, по тематическим направлениям, таким как медикаменты, эвакуация, поддержка семей и другим.

Госдума рассмотрит законопроект о кредитных каникулах при рождении ребенка.

Фото: Piter.tv