Госдума рассмотрит законопроект о кредитных каникулах при рождении ребенка

Александр Жуков рассказал о планах на новый сезон работы парламента.

Государственная дума России рассмотрит законопроект о кредитных каникулах при рождении ребенка. Соответствующее заявление сделал журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Политик уточнил, что документ законодатели рассмотрят в осеннюю сессию 2025 года. Ранее инициативу о шестимесячных кредитных каникулах при рождении малыша одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Изменения будут внесены в закон "О потребительском кредите".

В осеннюю сессию рассмотрим вопрос о кредитных каникулах при рождении ребенка. Александр Жуков, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv