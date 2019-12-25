В Госдуме обсуждают упрощение выплаты компенсаций за задержки рейсов

Депутаты рассказали о том, что проблема ожидающих пассажиров должна быть решена.

Депутаты Государственной думы рассматривают возможность упрощения выплат компенсаций в условиях массовых задержек рейсов в том случае, если они вызваны внешними угрозами. Соответствующее заявление сделал член профильного комитета нижней палаты парламента по развитию туризма Сергей Кривоносов в комментарии для новостного агентства ТАСС.Эксперт уточнил, что за соблюдением прав пассажиров в аэропортах установлен контроль на законодательном уровне, так как работа требует от властей и бизнеса слаженности. Сейчас политики совместно с министерством по транспорту обсуждают меры поддержи детей и беременных женщин во время длительных задержек авиационных рейсов. Такие данные СМИ предоставила первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Варианты помощи обсуждаются. Мы точно должны знать, что у беременных женщин, родителей с малолетними детьми точно есть место, где они смогут посидеть, подождать, а если это долгое ожидание, то переночевать. <...> Мы здесь вместе работаем с Минтрансом, поскольку очень важно, чтобы решение, которое будет найдено, выполнялось. Татьяна Буцкая, депутат ГД РФ

Политик отметила, что поднимался вопрос о том, что пассажиры вынуждены проводить по несколько часов в самолете в ожидании вылета. Часастую в салоне душно и жарко, а внутри есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети, которые переносят такие условия тяжело.

Напомним, что в июле 2025 года неоднократно вводились ограничения работы аэропортов центральной части России. В частности, прием и выпуск воздушных судов приостанавливали воздушные гавани в Москве. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать графики полетов.

В Госдуме предложили ввести "Учительскую карту" для компенсации за методички.

Фото: Piter.tv