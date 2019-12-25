В Госдуме предложили ввести "Учительскую карту" для компенсации за методички

Яна Лантратова предложила два способа поддержки педагогов в стране.

Депутат Государственной думы России Яна Лантратова обратилась к российскому министру по просвещению Сергею Кравцову законодательной инициативой финансовой поддержки педагогов. В тексте документа парламентарий из нижней палаты отметила, что с 2013 года учителя лишились компенсаций за покупку методических материалов, поэтому на текущий момент вынуждены тратить на это личные денежные средства. Законодатель видит два способа решения этой проблемы. В первом случае она видит возможным восстановить систему возмещения затрат на профессиональную литературу. Во втором - власти должны будут ввести специальную "Учительскую карту развития" с ежегодным пополнением на пять тысяч рублей. Ресурсы учителя будут использовать для покупки пособий, оплаты курсов повышения квалификации или доступа к цифровым образовательным ресурсам.

Такие меры полностью соответствуют стратегическим целям государства в сфере образования. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Дополнительно, по словам депутата, правительству можно задуматься о скидках для педагогов на профессиональную литературу и образовательные продукты.

В Госдуму внесут проект об увеличении порога долга для запрета на выезд.

Фото: Piter.tv