В Госдуму внесут проект об увеличении порога долга для запрета на выезд

Судебный пристав может принять решение о запрете должника на выезд при долге человека в 90 тысяч рублей.

Депутаты Государственной думы во главе с председателем профильного комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается трехкратное увеличение минимальной планки долга, который может являться основанием для временного ограничения на выезд за границу человека. Соответствующий текст документа политики распространили по СМИ. Известно, что правки вносятся в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 Федерального закона "Об исполнительном производстве". Изменения подразумевают, что минимальная планка долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, возрастет в три раза (с 30 тысяч до 90 тысяч рублей). В случае неисполнения должником требований по уплате долга – с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

В сопроводительных документах депутаты упоминают, что законодательная инициатива направлена на увеличение суммы задолженности, позволяющей вводить временные ограничения на выезд должника из России, не затрагивая при этом сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненного преступлением, для применения меры по временному ограничению на выезд человека за границу, которая сохраняется на уровне в десять тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv