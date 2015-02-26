В Госдуме потребовали ввести карантин для въезжающих в Россию мигрантов

Сергей Миронов объяснил инициативу необходимостью защищать население от угрозы менингита и других заболеваний.

Депутаты Государственной думы России потребовали от правительства ввести карантин для въезжающих в нашу страну мигрантов из тех стран, в которых складывается неблагоприятная обстановка по менингиту и прочим заболеваниям. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал лидер партии "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов. Законодатель из нижней палаты парламента считает, эта мера нужна для того, чтобы сдержать рост случаев заболеваемости менингитом. Дополнительно он предложил предоставлять иностранным гражданам рабочие визы только в том случае, если они смогут предоставить справку об отсутствии у них опасных для общества заболеваний.

Рост инфекционных заболеваний связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов, у которых нет прививок. Пытаться их отловить после въезда бесполезно. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Напомним, что за первое полугодие 2025 года в России зафиксировано 1,2 тысячи случаев заболевания менингитом. Показатель вдвое больше, чем аналогичный за весь предыдущий год. Ранее член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ольга Демичева уведомила СМИ, что иностранцев могли бы вакцинировать от менингита при въезде в страну. По ее словам, часто именно мигранты являются основными носителями данного заболевания.

Депутаты предложили давать выбор многодетним: земля или миллион.

Фото: Piter.tv