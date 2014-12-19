Депутаты предложили давать выбор многодетним: земля или миллион

Госдума хочет предоставить гражданам альтернативу в государственной помощи.

Депутаты СРЗП Дмитрий Гусев и Сергей Миронов внесли в Государственную думу законопроект для поддержки многодетных семей. Документ подразумевает под собой право выбора — получить бесплатно земельный участок, как это предусмотрено в текущий момент, или взять вместо него забрать один миллион рублей. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на текст проекта. Сейчас государственная программа предусматривает только выделение земли, но на практике получить подходящий гражданам участок бывает сложно. В результате российские семьи сталкиваются с бюрократическими трудностями, а предлагаемые им территории не всегда пригодны для жизни.

Многодетные семьи — основа будущего России, и мы обязаны дать им реальную поддержку, а не бюрократические препоны. Наш законопроект дает семьям с тремя и более детьми право выбора. Взять бесплатный земельный участок или получить от миллиона рублей компенсации. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламентарий Дмитрий Гусев уверен, что денежная компенсация даст семьям больше возможностей и альтернативу. В частности, граждане смогут улучшить свои жилищные условия или направить денежные средства на другие важные нужды. Размер выплаты в один миллион рублей рассчитан политиками на основе рыночных цен. В стране средняя стоимость сотки земли составляет около 145 тысяч рублей, а стандартный участок для многодетных семей представляет из себя территорию в 12–15 соток.

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Фото: Piter.tv