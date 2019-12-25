Комитет ГД одобрил поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов

Депутаты рекомендовали парламенту принять поправки во втором чтении.

Профильный комитет Государственной думы по строительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до пяти тысяч рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Соответствующие данные размещены в электронной базе документов нижней палаты парламента с поправками ко второму чтению.

... Получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанным в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", доступ к которым ограничен, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. документ в электронной базе ГД РФ

Дополнительно депутатами были поправка, согласно которой распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, законодатели предлагают наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для физических лиц, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Также штрафы будут распространяться за незаконную передачу абонентского номера телефона. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, то выплата в пользу государства может составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц- от 100 до 200 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 100 тысяч.

Парламентарии предлагают ввести наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это деяние предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч. Поправки вводят ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: гражданам - от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 80 до 150 тысяч, юрлицам - от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении - до одного миллиона рублей.

Мигрантам хотят ужесточить медосмотр перед въездом в Россию.

Фото: Piter.tv