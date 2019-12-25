Мигрантам хотят ужесточить медосмотр перед въездом в Россию

На текущей неделе парламентарии рассмотрят документы, связанные с ужесточением контроля за мигрантами и местами их пребывания.

Российские депутаты из Государственной Думы предложили ввести в стране обязательное предоставление мигрантами справки об отсутствии вирусов при въезде. Соответствующее предложение через собственный Telegram-канал опубликовал председатель профильного комитета из нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ будет внесен на рассмотрение законодателям. По мнению Нилова, иностранцы при въезде в Россию при пересечении государственной границы обязаны будут предъявить действующую медицинскую страховку, а также справку об отсутствии ВИЧ, гепатита В и С, сифилиса и туберкулеза.

Иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои. Ярослав Нилов, депцтат Госдумы России

Дополнительно мигрантам нужно будет предоставлять результаты тестирования, которые подтверждают отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ. В отсутствие этих документов люди не смогут пересечь российскую границу.

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Фото: Pitet.tv