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В ГД предложили обязать операторов связи бесплатно включать фильтрацию звонков
Сегодня, 9:09
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В ГД предложили обязать операторов связи бесплатно включать фильтрацию звонков

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Депутаты хотят наделить дополнительными полномочиями Роскомнадзор.

 Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Яна Лантратова внесут на рассмотрение Государственной думы законопроект, который обяжет операторов мобильной связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудник и пресс-службы политического движения.

Поправки в закон "О связи" сегодня внесут на рассмотрение Государственной думы. с

сообщение пресс-службы партии

Депцтаты считают, что компании-операторы телефонной связи должны предоставлять каждому абоненту безвозмездный сервис автоматизированной фильтрации входящих вызовов и сообщений для выявления и блокирования действий со стороны аферистов. Должностными полномочиями по установлению технических и организационных требований к такому онлайн-сервису парламентариями предлагается наделить Роскомнадзор.

Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, закон, мошенничество, роскомнадзор, телефонные мошенники, фильтрация звонков
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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