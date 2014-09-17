В ГД предложили обязать операторов связи бесплатно включать фильтрацию звонков

Депутаты хотят наделить дополнительными полномочиями Роскомнадзор.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Яна Лантратова внесут на рассмотрение Государственной думы законопроект, который обяжет операторов мобильной связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудник и пресс-службы политического движения.

Поправки в закон "О связи" сегодня внесут на рассмотрение Государственной думы. с сообщение пресс-службы партии

Депцтаты считают, что компании-операторы телефонной связи должны предоставлять каждому абоненту безвозмездный сервис автоматизированной фильтрации входящих вызовов и сообщений для выявления и блокирования действий со стороны аферистов. Должностными полномочиями по установлению технических и организационных требований к такому онлайн-сервису парламентариями предлагается наделить Роскомнадзор.

Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование.

Фото: Piter.tv