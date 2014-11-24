Участникам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование

Сергей Миронов объяснил, что часто ветераны не могут по возвращению работать в прежней профессии.

Депутаты Государственной думы умы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается дать участникам специальной военной операции возможность получить бесплатно второе средне-специальное и высшее образование. Текст документ имеется в распоряжении журналистов. Авторами документа заявлены лидер движения, руководитель фракции Сергей Миронов и первый заместитель председателя профильного комитета по контролю Дмитрий Гусев. В пресс-службе политической партии отметили, что законопроект будет внесен на рассмотрение депутатам в понедельник, 14 июля.

Учитывая необходимость социальной поддержки ветеранов боевых действия, предлагается законодательно закрепить возможность получения бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования. пояснительная записка

Сергей Миронов заметил, что те ветераны, которые возвращаются из зоны боевых действий, зачастую по состоянию здоровья не могут вернуться к своей прежней профессиональной деятельности, поэтому государство должно дать им право получить другую специальность и не беспокоиться о финансовой нагрузке на реализацию данной цели.

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Фото: Piter.tv