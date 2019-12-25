В Госдуме предложили ввести скидки семейным парам на места для поцелуев в кинотеатрах

По словам депутата, это новый способ укрепить семейные отношения и улучшить демографическую ситуацию в стране.

Заместитель председателя Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести скидки семейным парам на места для поцелуев в кинотеатрах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой обращение, направленное на имя министра культуры России Ольги Любимовой

По словам депутата, это новый способ укрепить семейные отношения и улучшить демографическую ситуацию в стране. В случае принятия инициативы, Даванков предложил государству компенсировать владельцам кинотеатров расходы, которые возникнут при предоставлении скидок для супружеских пар. Он добавил, что инициатива может способствовать увеличению посещаемости кинотеатров на фоне снижения интереса к ним.

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