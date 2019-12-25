Отмечается, что турпоток увеличится примерно в 1,5-2 раза.

Российский союз туриндустрии (РСТ) ожидает рост турпотока после открытия аэропорта в Геленджике. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на представителя организации.

Отмечается, что турпоток увеличится примерно в 1,5-2 раза. Кроме того, благодаря возобновлению рейсов с июля разгрузятся другие аэропорты, расположенные на юге страны. В РСТ подчеркнули, что закрытие аэропортов в Геленджике и Анапе привело к снижению спроса на эти направления и его перераспределению в сторону Сочи и других курортов.

Ранее в Госдуме потребовали выдворять мигрантов за мелкое хулиганство.

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