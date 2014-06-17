В Госдуме потребовали выдворять мигрантов за мелкое хулиганство

По словам депутата, некоторые иностранные граждане наивно думают, что смогут избежать наказания.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выдворять мигрантов из страны за мелкое хулиганство. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на законопроект о поправках в КоАП.

По словам Миронова, некоторые иностранные граждане наивно думают, что смогут избежать наказания. Он также призвал увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство. В случае принятия законопроекта иностранцев будут штрафовать за нецензурную брань на сумму от пяти до 10 тысяч рублей. Размер штрафа за нарушение общественного порядка и отказ подчиняться законным требованиям представителям власти составит 25 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv