В Госдуме потребовали выдворять мигрантов за мелкое хулиганство

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выдворять мигрантов из страны за мелкое хулиганство. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на законопроект о поправках в КоАП.
По словам Миронова, некоторые иностранные граждане наивно думают, что смогут избежать наказания. Он также призвал увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство. В случае принятия законопроекта иностранцев будут штрафовать за нецензурную брань на сумму от пяти до 10 тысяч рублей. Размер штрафа за нарушение общественного порядка и отказ подчиняться законным требованиям представителям власти составит 25 тысяч рублей.
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Фото: Piter.tv
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