Эксперт объяснил, почему в Москве бушуют погодные аномалии и как пережить такую погоду

Екатерина Пестрякова призвала граждан следить за кучевыми облаками для распознавания угрозы града.

В российской столицы температура воздуха поднялась почти до +35 градусов по Цельсию, а также в городе установилась душная погода. В эфире телеканала "360.ru" метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова объяснила, что в Москве синоптики несмотря на это обещают грозу с градом, а в некоторых районах Московской области и Москвы осадки уже выпали. Эксперт сообщила, что по кучевым облакам можно определить грозовой фронт и чем жарче погода, тем вероятнее на территории выпадение града.

Почему? Потому что воздух нагревается от подстилающей, то есть земной поверхности, и чем жарче, тем он быстрее достигает больших высот. Там начинается такая круговерть, и образуются градины. В этом году в Москве, видите, какие аномалии. Это закон Чижевского, что в мире происходит постоянное суммирование аномалий в ходе природных процессов. Екатерина Пестрякова, метеоролог

По кучевым облакам можно определить грозовой фронт, однако невозможно понять, в каком месте разразится гроза — на этом месте или на расстоянии в 200-300 километров от заданной точки. Эксперт заметила, что существуют медицинские типы погоды. Когда наступает спастический тип погоды, то речь идет о высоко давлении. Парциальное давление кислорода,так как оно имеется в воздухе, повышается. В этом случае существует риск повышения давления у гипертоников. Спасический тип считается опасным для таких категорий граждан. После дождя чаще всего наступает удушливая влажно-тропическая погода, а такой тип также является неблагоприятным.

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Фото и видео: 360.ru