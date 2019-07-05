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Эксперт в Петербурге рассказала, как обстоят дела с клещами
Сегодня, 16:13
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Эксперт в Петербурге рассказала, как обстоят дела с клещами

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В период с 26 июня по 2 июля в медицинские учреждения города обратились 522 пострадавших.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач клинической лабораторной диагностики Клинической инфекционной больницы имени Боткина Тамара Григорьева рассказала, как обстоят дела с клещами. 

В период с 26 июня по 2 июля в медицинские учреждения города обратились 522 пострадавших. 

Все в пределах нормы. Основной наплыв пострадавших обычно приходится на майские праздники, после чего количество обращений постепенно снижается. Если за майскую неделю в лабораторию доставляли около 1 тыс. клещей, то за последнюю неделю мы исследовали 576. 

Тамара Грирорьева, врач 

Влажная и теплая погода идеальна для этих насекомых, но не для грибников. Поэтому сейчас передышка перед следующей волной.  

По нашему региону клещевым вирусным энцефалитом заражены до 1% клещей. Это статистика нашей лаборатории. Клещевым боррелиозом примерно 20%. 

Тамара Грирорьева, врач 

Фото: pxhere 

Теги: клещи, лето
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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