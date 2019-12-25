Россиянам объяснили, как распознать реальные скидки во время "Черной пятницы"

В стране в ноябре ожидаются масштабные распродажи, посвященные Всемирному дню шопинга 11.11 и «Черной пятнице».

Российский маркетолог Людмила Калинина сообщила журналистам телеканала "360.ru" информацию о том, как покупатели могут вычислить реальные скидки на товары. Эксперт пояснила, что самые заметные предложения стоит искать в одежде, обуви, товарах для дома, косметике и электронике. Однако выгода зависит от конкретного бренда, модели, остатков продукции и условий акции.

Главный совет — отслеживать стоимость товара за несколько недель до распродажи, сравнивать предложения разных продавцов и проверять историю цен. Если товар со скидкой 50% стоит столько же, сколько месяц назад, выгода существует только на рекламном баннере. Людмила Калинина, маркетолог

Эксперт добавила, что в вопросе продаж важна психология. Для этого продавцы, для примера, используют таймеры. Они создают у покупателя ощущение срочности. Также возможны такие отметки, как "осталось две штуки". С помощью такой стратегии создается впечатление о дефиците товара. а счетчики просмотров — социальное доказательство этому. Маркетолог заметила, что подобные инструменты ускоряют для человека принятие решений. В особенности это работает при условии, что покупатель боится упустить выгоду. Однако в реальности эти инструменты не гарантируют ни подлинности скидки, ни качества товара.

47% россиян планируют делать покупки в "Черную пятницу".

Фото: Unsplash (Tamara Rumee)