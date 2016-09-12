47% россиян планируют делать покупки в "Черную пятницу"

Распродажа "Черная пятница" пройдет на территории России 29 ноября. Опрос, проведенный Россельхозбанком с 18 по 21 ноября, показал, что безоговорочное участие в акции намерены принять 47% россиян. При этом 41% опрошенных хочет сначала посмотреть на предложение магазинов и потом решить. Однозначный "протест" выразили 12% проходивших опрос.
34% респондентов заявили, что в сезон ноябрьских распродаж обычно покупают одежду и обувь, 24% - технику и электронику, 15% – косметику и парфюмерию, 11% – подарки родным и друзьям, остальные ответы распределились по нишевым товарам, в числе которых услуги, товары для животных, спортинвентарь, товары для хобби и творчества, автозапчасти и авиабилеты.
АО "Россельхозбанк"
Также 60% опрошенных сказали, что не откладывают покупку дорогих товаров до "Черной пятницы". Специальных предложений и скидок ожидают 33% прошедших опрос мужчин и женщин и только 7% специально ждут ежегодную пятничную распродажу, чтобы купить дорогостоящие вещи.
На вопрос, планируете ли вы приобретать новогодние подарки в рамках периода распродаж в ноябре, 34% россиян ответили положительно. Остальные опрошенные либо приобрели подарки на праздник заранее (12%), либо планируют это сделать в декабре (54%).
АО "Россельхозбанк"
Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк отметила, что несмотря на скептическое отношение к концепту "Черной пятницы", покупательская активность в период проведения распродажи все равно значительно возрастает.
Ранее мы сообщали, что лишь 8% жителей Санкт-Петербурга считают, что скидки на "Черную пятницу" действительно честные.
Фото: Unsplash (Tamara Rumee)
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