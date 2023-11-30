Только 8% петербуржцев верят в честные скидки на "Черную пятницу"

Кроме того, 72% петербуржцев не планируют делать покупки в этот период.

Лишь 8% жителей Санкт-Петербурга считают, что скидки на "Черную пятницу" действительно честные, показал опрос сервиса SuperJob. Большинство (73%) полагают, что распродажа – это скорее маркетинговый ход, и цены заранее искусственно завышаются, чтобы потом создать видимость скидок.

Скидка минус 90% – это лишь иллюзия, на самом деле товар стоит столько же, сколько и неделю назад. участники опроса

Кроме того, 72% петербуржцев не планируют делать покупки в этот период. Среди тех, кто всё же собирается воспользоваться акциями, наиболее популярны товары из категорий одежды (24%), бытовой техники и электроники (20%). Средний бюджет на покупки в "Черную пятницу" составит 21 тысячу рублей.

Ранее стало известно, что в "черную пятницу" некоторые жители Петербурга готовы потратить свыше 25 тыс. рублей.

Фото: unsplash