На "черную пятницу" жители Петербурга готовы потратить свыше 25 тыс. рублей

На распродажах каждый третий житель Северной столицы (28%) покупает одежду и обувь.

Более трети петербуржцев покупают больше товаров в период ноябрьских распродаж. К такому выводу пришли эксперты "Авито Рекламы" и "Авито Товаров", стало известно Piter.TV.

В среднем жители Северной столицы готовятся потратить в рамках "черной пятницы" более 25 тыс. рублей. Кроме того, выяснилось, что горожане, у которых меняется потребительская корзина в период распродаж, узнают о сезонных скидках из рекламы на маркетплейсах и классифайдах (65%), в социальных сетях (47%) и на телевидении (40%).

Петербург оказался на шестом месте по количеству жителей, покупающих больше товаров в период скидок. Больше половины населения города (62%) не готовится к скидкам заранее. Порядка 27% составляют список нужных товаров, а 15% выделяют на покупки определенный бюджет.

На распродажах каждый третий житель Северной столицы (28%) покупает одежду и обувь, 26% – подарки на новогодние праздники, 19% – товары для красоты и здоровья, 17% – бытовую технику и электронику, 16% – принадлежности для хобби.

Ноябрь – традиционно высокий сезон для бизнеса. Подготовка аудитории к Всемирному дню шопинга и "Черной пятнице" отличается повышенной конкуренцией среди брендов за внимание пользователей. Наше исследование говорит о том, что онлайн-реклама – ключевой фактор при принятии решения о покупке для 57% россиян. По этой причине рекламодателям необходимо не просто увеличивать инвестиции в продвижение, но и заблаговременно строить бренд, чтобы выделяться на бесконечной онлайн-полке в период ажиотажа. Яков Пейсахзон, директор "Авито Рекламы"

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