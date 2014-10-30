Были выяснены причины серьезного подорожания масла в Петербурге

Корень проблемы – в уменьшении поставок молочного жира.

За последний год в Санкт-Петербурге был зафиксирован большой подъем цен на сливочное масло. Продукт стал рекордсменом по подорожанию среди всей молочки. Согласно информации ретейлеров, годовой рост цен на масло достиг 70%, – рассказывают в издании РБК.

Как говорят эксперты, подорожание сливочного масла связано, в первую очередь, с дефицитом молочного жира, основной приток которого был налажен из зарубежных стран. За прошедший год заграничные поставщики подняли цены на сырье, потому экономисты сегодня и фиксируют пик роста цен.

В настоящий момент в качестве альтернативы для российского ретейлера выступает Иран, откуда уже начали закупать молочный жир для производства сливочного масла.

Согласно статистике из другой сферы за год продажи новых автомобилей в Петербурге выросли в полтора раза.

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