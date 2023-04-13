За год продажи новых автомобилей в Петербурге выросли в полтора раза

В Ленинградской области также наблюдается рост продаж автомобилей.

В 2024 году в Петербурге наблюдался значительный рост продаж новых легковых автомобилей. За первые девять месяцев было зарегистрировано 55,2 тысячи машин, что на 47% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Топ-10 самых популярных автомобилей в Санкт-Петербурге составляют исключительно китайские бренды и Lada. Лидером продаж стал Haval (8 тысяч автомобилей), за ним следует Lada (7,5 тысячи), а третье место занимает Geely (7,1 тысячи).

В Ленинградской области также наблюдается рост продаж автомобилей. За первые девять месяцев было зарегистрировано 15,5 тысячи новых автомобилей, что на 67% больше, чем в 2023 году. Самым популярным брендом в Ленобласти стала Lada (3 тысячи автомобилей), за ней следуют Haval (2,4 тысячи) и Chery (1,8 тысячи).

Эксперты связывают рост продаж автомобилей с ожиданиями увеличения утилизационного сбора. С октября 2024 года утильсбор увеличился на 70-85 процентов.

Топ-5 самых дорогих антикварных автомобилей, выставленных на продажу в России.

Фото: Piter.TV