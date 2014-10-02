Топ-5 самых дорогих антикварных автомобилей, выставленных на продажу в России

В России коллекционирование редких автомобилей набирает популярность, а стоимость таких раритетов год от года растет. Редакция 110km.ru изучила объявления на отечественных сайтах и выбрала пять самых дорогих антикварных авто, выставленных на продажу в октябре 2024 года.

Bentley S 1962 года – 50 млн рублей

Седан был создан по заказу принцессы из Дубая, а его кузов окрашен в красный с золотыми элементами. Оснащенный 6,2-литровым мотором V8 на 200 л.с., Bentley прошел реставрацию в 2015 году. Машина находится в Москве.

Rolls-Royce Silver Wraith 1947 года – 51 млн рублей

Первый послевоенный Rolls-Royce с 4,3-литровым двигателем и уникальным дизайном выставлен на продажу в Москве. Продавец просит 51 млн рублей за машину в отличном коллекционном состоянии.

ЗиС 110 1948 года – 70 млн рублей

Советский раритет с 6,0-литровым двигателем на 140 л.с. прошел полную реставрацию. ЗиС, ставший первым послевоенным советским автомобилем, доступен за 70 млн рублей.

AC Cobra 1965 года – 81,5 млн рублей

Родстер с 7,0-литровым двигателем на 416 л.с., имевший в числе владельцев самого Кэрролла Шелби и пилота Формулы-1 Дэнни Халма, выставлен на продажу за 81,5 млн рублей. Продавец предлагает доставить автомобиль из Германии.

ГАЗ-25 1939 года – 307 млн рублей

Уникальный советский автомобиль с тремя осями и четырьмя ведущими колесами был создан для армии. Этот экземпляр, один из шести, оценивается в 307 млн рублей и продается в Санкт-Петербурге.

Фото: auto.ru