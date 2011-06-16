Петербуржцы подготовились к "черной пятнице"

Средняя сумма, которую петербуржцы планируют потратить на распродажах, составляет 19 207 рублей, что немного ниже среднего показателя по России — 20 875 рублей.

Сезонные распродажи "11.11" и "черная пятница" уже давно стали одними из наиболее ожидаемых событий года для маркетплейсов, интернет-магазинов и торговых центров. В этот период количество покупателей товаров и услуг значительно возрастает. Тем не менее, эксперты отмечают, что в последние годы спрос в эти даты несколько снизился. Поэтому продавцам придется приложить усилия, чтобы привлечь клиентов. Простого снижения цены может оказаться недостаточно, пишет "Деловой Петербург".

Петербуржцы активно готовятся к предстоящему сезону распродаж. Согласно результатам опроса Ozon, семь из десяти респондентов сообщили, что специально готовятся к участию в распродажах. 42% из числа подготовленных пользователей добавляют товары в корзину и "Избранное", 28% внимательно отслеживают рекламные акции, а 29% откладывают деньги на крупные покупки.

Ozon также выяснил, что большинство петербуржцев в период распродаж намерены приобретать одежду и обувь (65%), товары для дома (46%). 34% заинтересовано в покупке косметики и парфюмерии со скидками. Каждый третий планирует приобрести мелкую бытовую технику, каждый четвертый — смартфон, каждый пятый — крупную бытовую технику, а каждый седьмой — компьютер или ноутбук. Лишь двое из ста заявили о намерении купить автомобиль. Средняя сумма, которую петербуржцы планируют потратить на распродажах, составляет 19 207 рублей, что немного ниже среднего показателя по России — 20 875 рублей.

В пресс-службе "Авито" подтвердили, что во время сезонных распродаж объемы продаж значительно увеличиваются, особенно в категориях одежды, бытовой техники и электроники. В среднем, товары в период крупных распродаж получают на 44% больше просмотров и контактов. Уже сейчас отмечается повышенный интерес к осенним покупкам. Так, опрос "Авито" показал, что 80% жителей Петербурга собираются обновить свой осенний гардероб, причем 52% готовы потратить на это более 10 тысяч рублей. Тренд последнего времени — активное переключение на онлайн-шопинг. Например, 78% жителей Петербурга совершают покупки через интернет.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы жалуются на осеннюю хандру во время работы.

Фото: Unsplash (Tamara Rumee)