Петербуржцы жалуются на осеннюю хандру во время работы

Среди различных профессий чаще других на сложности с концентрацией жаловались IT-специалисты (59%), представители науки и образования (46%) и маркетологи (45%).

Новое исследование, проведенное платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и Halsa, показало, что этой осенью многим сотрудникам трудно сохранять концентрацию на работе, и причина этого кроется не только в холодах и коротком световом дне.

Опрос жителей Петербурга выявил, что осенняя хандра, усталость и трудности с концентрацией внимания испытывают сотрудники независимо от пола и возраста. Почти половина опрошенных (48%) признались, что хотя у них бывают продуктивные дни, зачастую им сложно сосредоточиться или найти силы для выполнения рабочих задач. Наиболее подвержены этим проблемам молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет (46%) и старшая возрастная группа 55+ (44%). Примечательно, что жители Санкт-Петербурга чаще остальных россиян жалуются на осеннее снижение работоспособности и ухудшение настроения на работе. Для сравнения: в среднем по стране таких жалоб меньше – 37%. Однако 48% опрошенных петербуржцев заявили, что у них всё в порядке: они легко сосредотачиваются и успешно справляются с рабочими задачами, имея достаточный запас энергии. Среди тех, кому удаётся сохранить бодрость духа, преобладают работники в возрасте 35 лет, 45-54 года (65%) и респонденты младше 18 лет (60%).

Среди различных профессий чаще других на сложности с концентрацией жаловались IT-специалисты (59%), представители науки и образования (46%) и маркетологи (45%). Более устойчивыми оказались производственные работники (69% положительных ответов) и сотрудники отдела продаж (63%).

По мнению петербуржцев, на их плохое настроение и низкую производительность влияют не погодные условия, а другие факторы. Так, 67% участников опроса отметили, что их подавленное состояние связано с недостатком мотивации, вызванной низкой заработной платой и отсутствием уважения со стороны руководства. Почти половина респондентов (49%) связывают своё состояние с хроническим стрессом на работе. У 39% недостаточно сил для нормальной рабочей деятельности из-за переработок. Ещё 37% страдают от скуки, связанной с выполнением однообразных и рутинных задач.

17% жителей Санкт-Петербурга считают причиной своего состояния сидячий образ жизни, 10% обвиняют в этом неправильное питание, столько же недовольны работой в офисе, где их постоянно отвлекают, а 5% полагают, что в их снижении производительности виноваты их собственные вредные привычки.

Ранее мы сообщили о том, что работу по профессии сложно найти 68% петербуржцев.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")