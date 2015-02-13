Работу по профессии сложно найти 68% петербуржцев

При этом есть и те, кто не видит никаких проблем в трудоустройстве.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в ходе опроса в Петербурге узнали, насколько сложно в настоящее время найти работу по профессии. Об этом 28 октября стало известно Piter.TV.

По данным опроса, горожане, ищущие работу, сталкиваются с множеством проблем на пути долгожданного трудоустройства. Из-за этого сразу у 68% респондентов сложилось мнение о том, что найти работу по профессии в Северной столице достаточно сложно.

Этой осенью чаще других о трудностях в построении карьеры заявляют респонденты из сферы искусства и масс-медиа. Здесь более 80% представителей сферы заявили о сложностях в поиске работы. Кроме того, жалуются на высокую конкуренцию и трудности в поиске работы топ-менеджеры и ИТ-специалисты (по 77% в каждой сфере). Также 72% опрошенных преподавателей, репетиторов и других работников сферы науки и образования отметили, что работу найти быстро не получается. Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО

При этом есть и те, кто не видит никаких проблем в трудоустройстве. Речь идет о соискателях в сфере автобизнеса, продажах, производстве, строительстве, ритейле, общепите и туризме. Эти сферы относятся к остродефицитным.

С одной стороны может казаться, что число тех, для кого поиск работы представляет собой критично сложную историю, остается высоким. С другой стороны, мы видим, что все-таки доля соискателей, которые сталкиваются с дискриминацией со стороны работодателей или жесткими требованиями, постепенно уменьшается. На фоне кадрового дефицита работодатели стали лояльнее относиться к соискателям, у которых недостаточно навыков. Так, данные hh.ru показывают, что в 2024 году 59% компаний принимают перспективных соискателей, даже если им не хватает нужных для вакансии навыков/компетенций. Чаще всего к таким новичкам закрепляют наставников. Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО

Ранее на Piter.TV: жители Петербурга стали менее уступчивыми в зарплатных ожиданиях.

Фото: Piter.TV