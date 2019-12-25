Спрос на дорожников в Петербурге увеличился на 15% за год

Специалисты могут заработать в этом году от 90 тыс. до 149,4 тыс. рублей.

В Петербурге спрос на сотрудников дорожного хозяйства по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. За 10 месяцев 2024 года работодатели искали почти 8 тыс. специалистов, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Большая часть вакансий для сотрудников дорожного хозяйства открыта в Москве (14%), Петербурге (5,5%), Московской области (4,7%), Республике Башкортостан (4,2%). Почти половина (46%) предложений в этом секторе экономики предполагают вахтовую занятость.

Наиболее востребованные специалисты в отрасли – машинисты (9,3%), водители (8,8%), разнорабочие (7,8%), инженеры ПТО (6%), прорабы (5,0%), монтажники (3,6%), сварщики (3,5%), электромонтажники (2,9%), бухгалтеры (2,4%) и инженеры-конструкторы (2,4%).

В Петербурге дорожники могут заработать в этом году от 90 тыс. до 149,4 тыс. рублей. В прошлом году зарплаты были ниже – от 74,7 тыс. до 126,4 тыс. рублей.

Рост спроса на специалистов дорожного хозяйства во многом связан с активной реализацией пятилетнего плана дорожного строительства на 2024-2028 годы. Он предусматривает сразу 380 различных объектов по всей стране, а общая продолжительность новых и отреставрированных автомобильных дорог составит более 3,1 тыс. километров. Очевидно, что при таких масштабах потребность в кадрах для отрасли дорожного и инфраструктурного строительства в ближайшие несколько лет будет держаться на стабильно высоком уровне. Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)