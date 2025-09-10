На дороге "Голубые Озера – Поляны" начался основной этап ремонта

Все работы планируют завершить к середине октября.

Дорожники Ленобласти приступили к основному этапу ремонта участка региональной дороги "Голубые Озера – Поляны" протяженностью более 14,5 км: от федеральной трассы "Скандинавия" в направлении на Поляны, через поселки Победа и Семиозерье. Об этом рассказали в Комитете по дорожному хозяйству.

Сейчас специалисты укладывают нижний слой асфальта. Одновременно меняют остановки общественного транспорта. После этого начнется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия – в общей сложности будет уложено порядка 117 тысяч тонн материала. Все работы планируют завершить к середине октября.

Параллельно в Выборгском районе ведутся работы на участке дороги Моховое – Ключевое, протяженностью более 3 км. Здесь дорожники заканчивают укладку первого слоя асфальта.

К концу сезона 2025 года в 47 регионе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет отремонтировано более 300 км дорог.

Видео: Telegram/ Dorogi_lo