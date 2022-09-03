В Петербурге студенты осваивают дорожные профессии на объектах нацпроекта

В Петербурге в разгар дорожного сезона на объектах нацпроекта "Инфраструктура для жизни" рабочий опыт получают студенты высших учебных заведений. Ребята не только знакомятся с профессией, но и вносят реальный вклад в обновление дорожной городской сети.

Летняя практика является важным этапом профориентации, который позволяет студентам понять специфику работы на реальных объектах, а предприятию — пополнить кадровый резерв мотивированными специалистами.

Так, в ГК "АБЗ-1" проходят практику как дорожные рабочие 20 студентов. Будущие специалисты из ПГУПС, Академии управления городской средой, градостроительства и печати и Боровичского автомобильно-дорожного колледжа работают на объектах нацпроекта.

Молодые люди во время работы знакомятся с передовыми технологиями и реалиями отрасли. Помимо этого, студенты-дорожники присоединяются к общественному контролю качества работ по нацпроекту. Комиссия проводит замеры параметров дорожного полотна и наблюдает за тем, как специалисты отбирают керны и направляют их в лабораторию для определения физико-механических характеристик асфальтобетонной смеси. Все этим шаги помогают поддерживать высокий уровень качества дорожных работ.

Сотрудничество молодых специалистов с крупными дорожными компаниями дает уникальную возможность погрузиться в реальные производственные процессы, получить практические знания и умения, которые невозможно приобрести за партой.

Фото: КРТИ