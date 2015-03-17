Спрос на дворников в Петербурге вырос на 30%

Согласно данным HeadHunter, средняя заработная плата дворника в городе за год поднялась на 10%, составив 50 тысяч рублей к началу ноября.

К началу ноября 2024 года в Петербурге зафиксирован 30%-ый рост спроса на услуги дворников по сравнению с ноябрем 2023 года. В настоящий момент в городе открыто свыше 1,8 тысячи вакансий для специалистов ручного труда, сообщает "Деловой Петербург".

Количество предложений для механизаторов за год увеличилось на 60%. Количество резюме для дворников и механизаторов выросло незначительно: на 7% (около 400 резюме) и 10% (до 900 резюме) соответственно. Недостаток рабочей силы ощущается как в частном секторе жилищно-коммунального хозяйства, так и в муниципальных службах. В декабре 2023-го в жилищных агентствах районов Петербурга работали 1300 механизаторами и 800 дворниками.

Согласно данным HeadHunter, средняя заработная плата дворника в городе за год поднялась на 10%, составив 50 тысяч рублей к началу ноября. Заработная плата механизатора повысилась на 20%, достигнув 84 тысяч рублей. Эксперты считают, что зарплаты ниже среднего уровня по городу являются главной причиной нехватки кадров.