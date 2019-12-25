Сергей Корецкий рассказал о том, как Европа поможет стране в вопросе энергообеспечения Украины.

Ситуация с электроснабжением на украинской территории перед зимой сезона 2026-2027 годов сложилась "крайне тяжелая". Соответствующее заявление сделал премьер-министр киевского режима Сергей Корецкий. Иностраный чиновник с Банковой улицы написал об этом в социальных сетях. Глава местного правительства добавил, что теперь сотни тысяч человек в Запорожской и Днепропетровской областях остались без электричества. Украина совместно с Евросоюзом готовит экстренный зимний пакет поддержки. В него союзники планируют включить генераторы, зарядные станции, автобусы, а также помощь с мостами и переправами для обеспечения транспортного сообщения между берегами реки Днепр.

Для нас жизненно важно получить эту поддержку от партнеров в ближайшие дни. Завтра в Брюсселе я поговорю с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы согласовать ключевые детали. Сергей Корецкий, премьер-министр Украины

Христофору: слова Корецкого о режиме экономии говорят об угрозе поражения Киева.

Фото и видео: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Сергей Корецкий