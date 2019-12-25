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За уборку снега петербургские студенты смогут получать по 1 тыс. рублей
Сегодня, 12:51
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За уборку снега петербургские студенты смогут получать по 1 тыс. рублей

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Мера "поможет компенсировать нехватку дворников".

Студенты в Петербурге будут получать за уборку снега по 1 тыс. рублей, отработав в день четыре часа. Об этом заявил спикер городского парламента Александр Бельский. 

Если выходишь на большее количество часов, сумма, соответственно, выше. Причем можно подрабатывать буквально пару дней в месяц, а можно встать в ежедневный график – допустим, если студент учится заочно – и выйти на полноценную зарплату. 

Александр Бельский, спикер парламента Петербурга

Ранее Александр Бельский подчеркивал, что мера "поможет компенсировать нехватку дворников". Подобная практика существовала в советское время. 

Фото: Piter.TV 

Теги: студенты, уборка снега
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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