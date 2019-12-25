За уборку снега петербургские студенты смогут получать по 1 тыс. рублей

Мера "поможет компенсировать нехватку дворников".

Студенты в Петербурге будут получать за уборку снега по 1 тыс. рублей, отработав в день четыре часа. Об этом заявил спикер городского парламента Александр Бельский.

Если выходишь на большее количество часов, сумма, соответственно, выше. Причем можно подрабатывать буквально пару дней в месяц, а можно встать в ежедневный график – допустим, если студент учится заочно – и выйти на полноценную зарплату. Александр Бельский, спикер парламента Петербурга

Ранее Александр Бельский подчеркивал, что мера "поможет компенсировать нехватку дворников". Подобная практика существовала в советское время.

Фото: Piter.TV