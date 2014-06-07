К уборке снега в Петербурге намерены привлечь студентов

Ранее подобная практика существовала в советское время, когда студенты работали дворниками. Сейчас этот вопрос обсуждается с различными студенческими организациями.

Зимой за чистотой тротуаров в Петербурге будут следить студенты, что поможет компенсировать нехватку дворников. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

Он подчеркнул, что город планирует заключать дополнительные контракты для привлечения дополнительных рабочих рук, включая студентов. Ранее подобная практика существовала в советское время, когда студенты работали дворниками. Сейчас этот вопрос обсуждается с различными студенческими организациями.

Бельский также отметил, что город уже закончил контракты на уборку, и теперь занимается этим самостоятельно, без участия частных компаний. Это позволяет контролировать количество техники и распределение территорий для уборки.