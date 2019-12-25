Петербургский Водоканал подготовил "снежные" пункты к зиме: 18 объектов готовы к приему снега

Специалисты Водоканала завершили подготовку пунктов к работе.

В зимний сезон 2024-2025 годов в Санкт-Петербурге заработают 18 "снежных" пунктов: 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных. Эти объекты способны утилизировать до 101,5 тыс. кубометров снега в сутки.

Специалисты Водоканала завершили подготовку пунктов к работе: очистили снегоплавильные камеры от песка и мусора, провели уборку остаточных масс на снегоприемных станциях, промыли канализационные сети и лотки водоотведения, а также отремонтировали оборудование и откалибровали системы измерения снежных масс.

Сейчас все пункты находятся в режиме ожидания первого снега. После начала снежных осадков они будут использоваться для утилизации снежных масс, что позволит улучшить экологическую обстановку в городе. Вся талая вода пройдет тщательную очистку на специальных сооружениях.

Прошлая зима принесла 3 млн кубометров снега, а рекордным был сезон 2021-2022 годов, когда на пунктах утилизировали 4,4 млн кубометров снега.

Фото: Водоканал СПб