Суд обязал дорожников Петербурга выплатить 300 тыс. рублей за травму

Жительница Северной столицы получила компенсацию за перелом шейки бедра, который она получила при падении на неубранном тротуаре в декабре 2024 года.

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск местной жительницы к дорожным службам за травму, полученную при падении на обледенелом тротуаре. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 24 июля 2025 года, с СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" взыскано 306 тысяч рублей.

Инцидент произошел 17 декабря 2024 года у дома 2 на площади Восстания. Женщина поскользнулась на неочищенном от снега и льда тротуаре, в результате чего получила закрытый перелом шейки бедра. Пострадавшую госпитализировали и провели операцию, после чего она продолжила амбулаторное лечение, длящееся до настоящего времени.

В судебном заседании представитель ответчика не отрицал, что указанный участок дороги находится в ведении учреждения. Однако организация пыталась избежать ответственности, ссылаясь на то, что уборка территории была поручена подрядчику - ООО "УК ТехСтрой".

Куйбышевский районный суд установил, что падение действительно причинило вред здоровью истицы и привело к длительной потере трудоспособности. Судья пояснил, что привлечение субподрядчика не снимает с дорожной службы ответственности за содержание городских территорий в соответствии с условиями государственного контракта. В результате судебного разбирательства иск был удовлетворен полностью. С СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" взыскано 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 6 тысяч рублей государственной пошлины.

Ранее в Ленобласти с начала лета от борщевика очистили 158 га территорий.

Фото: Piter.TV