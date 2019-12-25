Спрос на транспортников в Петербурге за год вырос на 23%

Предлагают специалистам сферы до 87,6 тыс. рублей (+26%).

В РФ в ноябре отмечают День работников транспорта. По случаю аналитики hh.ru выяснили, как обстоят дела в области "Транспорта, логистики и перевозок" на рынке труда. Об этом стало известно Piter.TV 25 ноября.

Выяснилось, что транспортная сфера входит в топ-7 самых дефицитных в стране по итогам октября. В Петербурге спрос на специалистов отрасли год к году вырос на 23%. Местные работодатели искали более 90 тыс. сотрудников для работы в транспортном секторе.

Предлагают транспортникам в городе на Неве до 87,6 тыс. рублей (+26%).

На зарплаты влияет востребованность и дефицитность многих специалистов транспортной отрасли – одни водители категории Е не зря зовутся сейчас "новым золотом", а также то, что водители, машинисты и другие работники транспорта являются востребованными вахтовыми работниками – в целом по отрасли в октябре таких предложений было не менее 17% от общего числа в целом по стране. А вахтовые предложения всегда предполагают более щедрое вознаграждение. Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО

Ранее на Piter.TV: в октябре в Петербурге спрос на клининг вырос на 88%.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)