В октябре в Петербурге спрос на клининг вырос на 88%

Большей популярностью пользуется уборка перед Новым годом.

Аналитики "Авито Услуг" и "Авито Работы" выяснили, как с начала года изменился спрос на услуги клининга в Петербурге. Об этом 22 ноября стало известно Piter.TV.

По итогам октября число горожан, готовых делегировать уборку профессионалам, выросло на 88% по сравнению с январем. Также спрос на специалистов в сфере клининга наблюдается и со стороны бизнеса.

Так, в прошлом месяце спрос работодателей на специалистов в сфере клининга вырос более чем в 1,5 раза – на 67%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Большей популярностью пользуется уборка перед Новым годом: в октябре жители Северной столицы стали заказывать ее на 84% чаще в сравнении с январем. Цены на генеральную уборку начинаются от 1 тыс. рублей в час.

Спрос на генеральную уборку подстегивает не только приближение Нового года, но и растущая занятость населения: если с поддерживающей уборкой можно справиться самостоятельно, то выделить целый день на то, чтобы навести в квартире идеальную чистоту, намного сложнее – разумнее пригласить раз в квартал профессионального клинера. Еще один драйвер роста спроса на такую услугу – развитие отечественных онлайн-платформ, которые предлагают большой выбор исполнителей и добавляют в их интерфейсы рейтинг и отзывы пользователей, позволяющие заказчикам выбрать проверенного специалиста. Александр Семочкин, руководитель категории "Хозяйственные и деловые услуги" на "Авито Услугах"

Кроме того, в топ клининговых услуг в Петербурге вошла чистка ковров и мягкой мебели: с начала года интерес к этим услугам увеличился на 143% и на 48% соответственно. По словам экспертов, горожане стараются продлить жизнь вещам и ухаживать за ними.

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