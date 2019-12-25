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В октябре в Петербурге спрос на клининг вырос на 88%
Сегодня, 16:33
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В октябре в Петербурге спрос на клининг вырос на 88%

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Большей популярностью пользуется уборка перед Новым годом.

Аналитики "Авито Услуг" и "Авито Работы" выяснили, как с начала года изменился спрос на услуги клининга в Петербурге. Об этом 22 ноября стало известно Piter.TV. 

По итогам октября число горожан, готовых делегировать уборку профессионалам, выросло на 88% по сравнению с январем. Также спрос на специалистов в сфере клининга наблюдается и со стороны бизнеса. 

Так, в прошлом месяце спрос работодателей на специалистов в сфере клининга вырос более чем в 1,5 раза – на 67%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 

Большей популярностью пользуется уборка перед Новым годом: в октябре жители Северной столицы стали заказывать ее на 84% чаще в сравнении с январем. Цены на генеральную уборку начинаются от 1 тыс. рублей в час. 

Спрос на генеральную уборку подстегивает не только приближение Нового года, но и растущая занятость населения: если с поддерживающей уборкой можно справиться самостоятельно, то выделить целый день на то, чтобы навести в квартире идеальную чистоту, намного сложнее – разумнее пригласить раз в квартал профессионального клинера. Еще один драйвер роста спроса на такую услугу – развитие отечественных онлайн-платформ, которые предлагают большой выбор исполнителей и добавляют в их интерфейсы рейтинг и отзывы пользователей, позволяющие заказчикам выбрать проверенного специалиста. 

Александр Семочкин, руководитель категории "Хозяйственные и деловые услуги" на "Авито Услугах" 

Кроме того, в топ клининговых услуг в Петербурге вошла чистка ковров и мягкой мебели: с начала года интерес к этим услугам увеличился на 143% и на 48% соответственно. По словам экспертов, горожане стараются продлить жизнь вещам и ухаживать за ними. 

Ранее петербуржцы назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул. 

Фото: unsplash

Теги: клининг, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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