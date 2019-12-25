Петербуржцы назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул

11% респондентов предпочли бы отдыхать всего от 1 до 3 дней, 13% - от 4 до 6 дней, а 10% были бы довольны одной неделей отдыха.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом поиска высокооплачиваемой работы SuperJob, 3 из 10 петербуржцев считают, что 11-дневные новогодние каникулы, установленные правительством с 29 декабря по 8 января, являются оптимальным периодом для отдыха.

Однако мнения разделились: 11% респондентов предпочли бы отдыхать всего от 1 до 3 дней, 13% - от 4 до 6 дней, а 10% были бы довольны одной неделей отдыха. Еще 10% высказались за период от 8 до 10 дней. Только 1% опрошенных готовы отказаться от новогоднего отпуска вовсе. Тем не менее, 18% участников опроса хотели бы продлить каникулы: 6% - до 12-13 дней, остальные 12% - вплоть до двух недель.

Возраст также влияет на предпочтения: 40% петербуржцев старше 45 лет удовлетворятся коротким отпуском от 1 дня до недели, тогда как 36% молодых людей до 35 лет хотят отдыхать дольше 11 дней.

Интересно отметить, что треть женщин устраивает установленный 11-дневный отпуск, в то время как мужчины чаще предпочитают более длинный отдых (21% против 12%).