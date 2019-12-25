Более 40% петербуржцев ищут подработку перед Новым годом

В преддверии праздников и Нового года больше других дополнительный заработок настроены получить работники салонов красоты и фитнес-индустрии.

Близится декабрь, а значит, и Новый год с его большими тратами на подарки. Эксперты hh.ru отметили, что петербуржцы ищут подработку, чтобы заработать больше к приближающемуся празднику.

Аналитика показала, что сразу 44% петербуржцев находятся в поиске подработки плюсом к основному заработку. Еще 22% или каждый пятый опрошенный в Петербурге скорее не рассматривает поиск дополнительного заработка, еще 3% не определились, понадобится ли им "шабашка" перед праздниками. А вот не нужны деньги плюсом к зарплате лишь 23% опрошенных горожан. И у каждого десятого или 8% подработка уже и так есть.

В преддверии праздников и Нового года больше других дополнительный заработок настроены получить работники салонов красоты и фитнес-индустрии – сразу 60% представителей этой сферы заявили, что будут искать подработку в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что некоторых петербуржцев раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Difusion)