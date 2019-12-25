Некоторых петербуржцев раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

Но большинство относятся спокойно к решению коллег отдохнуть в конце декабря.

Более 10% петербуржцев раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря, выяснили специалисты сервиса SuperJob.

Так, 9% опрошенных петербуржцев планируют продлить новогодние каникулы: 6% собираются взять отпуск в конце декабря, а ещё 3% – в первые рабочие дни нового года. Чем старше опрошенные, тем реже они выбирают отпуск в конце года: среди работающих до 35 лет таких 13%, а среди граждан старше 45 лет – всего 4%. Респонденты с доходом от 100 тысяч чаще тех, кто получает меньше, присоединяют отпуск или отгулы к январским праздникам.

Большинство сотрудников (56%) относятся спокойно к решению коллег отдохнуть в конце декабря, а 26% – даже положительно. А вот 12% выразили своё недовольство по поводу идеи коллег отправиться в отпуск в конце года.

Не одобряют декабрьские отпуска чаще всего инженеры и рабочие производств, продавцы, транспортники, врачи и складские работники.

Также стало известно, что более 20% петербуржцев проведут новогодние каникулы на работе.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Leonardo)