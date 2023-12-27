Более 20% петербуржцев проведут новогодние каникулы на работе

Среди них – рабочие и инженеры непрерывно действующих производств.

Четыре из десяти петербуржцев проведут новогодние каникулы дома, а каждый пятый – на работе. Об этом рассказали специалисты сервиса SuperJob.

Исходя из опроса, 41% петербуржцев проведут бо́льшую часть новогодних каникул дома. Многие из них с нетерпением ждут возможности провести больше времени с семьёй, посетить театры, музеи, кино и детские елки.

Ещё 7% респондентов будут отдыхать на даче, а 5% отправятся в гости к друзьям и родственникам, 3% опрошенных собираются путешествовать по России. Наиболее популярными направлениями для отдыха являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал. Один из ста опрошенных отправится за границу: в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению.



Ещё 21% петербуржцев будут работать в праздники. Среди них – рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.

Ранее были названы самые популярные форматы новогодних корпоративов в Петербурге.

Фото: unsplash